Кабмин намерен завтра принять решение о порядке ввоза-вывоза товаров из зоны АТО

Кабинет министров Украины намерен завтра, 1 марта, принять решение о порядке ввоза-вывоза товаров из зоны АТО, в особенности угля, который добывается на неподконтрольной территории.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе специального совещания с представителями металлургической отрасли.

«Завтра (1 марта - УНИАН), мы примем решения по критическим позициям, которые важны для экономики и для обеспечения энергетической независимости нашей страны. И это будет правило, которое будет регламентировать критическое, небольшое количество нужных компонентов», - сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, необходимость принятия решений обусловлена организованной на Донбассе угольной блокадой. Ее целью первоначально была остановка контрабанды, которая переправляется через линию разграничения. Вместе с тем со временем, блокада привела к полной остановке поставок угля, который добывается на неподконтрольной территории, но в рамках работы предприятий, которые зарегистрированы в Украине и платят налоговые отчисления в украинский бюджет.

По подсчетам объединения предприятий «Укрметаллургпром», прямые потери от угольной блокады составят по итогам года порядка 3,5 млрд долл. Кроме того, блокада вынуждает закупать уголь за валюту на внешних рынках. Наиболее очевидным является рынок России. Однако закупка российского угля не представляет возможной по политическим причинам, поскольку Россия ведет войну против Украины, и по экономическим причинам. По информации ряда украинских металлургических предприятий, российский кокс уже подорожал на 37%, что делает производство украинского чугуна на таком импортном угле нерентабельным.