Министры финансов стран G7 соберутся в Риме

Министры финансов и главы центробанков стран "Большой семерки" проведут в Риме 13-14 февраля регулярное заседание, чтобы обсудить худший финансовый кризис за многие десятилетия, сообщает k2kapital.

В число стран G7 входят Италия, Япония, США, Германия, Франция, Великобритания и Канада.

В этом году Италия вслед за Японией стала президентом "Большой восьмерки", в которую также входит Россия, и позже будет принимать у себя саммит лидеров государств.

А Великобритания в настоящий момент является президентом "Большой двадцатки", включающей Индию и Китай, и станет хозяйкой отдельного саммита в апреле.