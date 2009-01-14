Министры финансов стран G7 соберутся в Риме
11:20, 14 января 2009Финансы
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Министры финансов и главы центробанков стран "Большой семерки" проведут в Риме 13-14 февраля регулярное заседание, чтобы обсудить худший финансовый кризис за многие десятилетия, сообщает k2kapital.
В число стран G7 входят Италия, Япония, США, Германия, Франция, Великобритания и Канада.
В этом году Италия вслед за Японией стала президентом "Большой восьмерки", в которую также входит Россия, и позже будет принимать у себя саммит лидеров государств.
А Великобритания в настоящий момент является президентом "Большой двадцатки", включающей Индию и Китай, и станет хозяйкой отдельного саммита в апреле.
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