Фонд гарантирования заявил об угрозе потери имущества "Родовид Банка"

Апелляционный суд г. Киева 2 марта будет рассматривать дело об отмене ареста принадлежащего неплатежеспособному "Родовид Банку" бизнес-центра в г. Днепр по ул. Старокозацкой.

Как сообщила пресс-служба фонда, отмена ареста фактически приведет к потере банком указанного имущества.

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Фонд напомнил, что его представитель смог зайти в указанное помещение в г. Днепр с помощью прокуратуры и спецподразделения КОРД, однако встретил физическое сопротивление со стороны бывших связанных лиц банка, пытающихся сохранить контроль над объектом недвижимости.

Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины по согласованию с Министерством финансов, как собственником государственного санационного "Родовид Банка", приняло решение о признании его неплатежеспособным и передаче в Фонд гарантирования 26 февраля 2015 года в рамках Стратегии развития государственных банков.

"Родовид Банк" был докапитализирован государством в 2009 году на 8,4 миллиарда гривень и еще на 3,95 миллиарда гривень в 2011 году, когда получил статус санационного банка. За 7 лет пребывания в собственности государства банк не урегулировал вопрос проблемных активов и не развил успешную санационную модель.