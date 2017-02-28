Гривня закрыла межбанк на уровне 27,20 за доллар

Во вторник, 28 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,15/27,20 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7844/28,8347 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1637 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 502 сделок на сумму 241,36 миллиона долларов.