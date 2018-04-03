Долгое прощание с "маски-шоу"

Идея создания службы финансовых расследований, которая будет аккумулировать в себе полномочия экономического контроля ликвидированной налоговой милиции, Службы безопасности и экономической службы Национальной полиции Министерства внутренних дел, не нова. Разговоры о создании такого органа велись многие годы.

Сейчас силовые структуры, контролирующие экономические вопросы, имеют фактически одинаковые полномочия, многие их функции дублируются. Поэтому очень часто бизнесу приходится отвечать на одни и те же вопросы нескольких ведомств.

Не секрет, что налоговая милиция в нашей стране давно превратилась в преследующий свои интересы репрессивный орган, который давит на бизнес, но при этом не снижает уровень финансовой преступности и коррупции.

«На сегодняшний день налоговая милиция работает силовыми методами. Врывается в офисы, кладет на пол всех работников, которые там находятся, отбирает серверы, технику, фактически грабит офис. То есть, это - бандитский орган, был и есть», - рассказал эксперт группы «Налоговая реформа» общественной платформы «Реанимационный пакет реформ» Илья Несходовский.

Согласны с тем, что такая проблема существуют и ее необходимо решать в Кабмине. Премьер-министр Владимир Гройсман попросил предпринимателей лично писать ему о случаях давления со стороны контролирующих органов, и результаты обращений говорят сами за себя.

«Друзья, я получаю десятками и сотнями жалобы на письма налоговой полиции, на письма Службы безопасности Украины и отдела "К", на письма Службы экономики МВД, на письма еще каких-то контролирующих органов… Эти контролеры превращаются в рэкетиров», - отметил премьер на заседании парламента.

Давление на бизнес оказывает негативное влияние на ищущую выход из кризиса экономику страны. Поэтому необходимость создания демилитаризованной службы финансовых расследований, которая будет работать не с помощью силовых методов, а аналитических, не вызывает вопросов ни у кого.

«Роковая» ошибка

Тем не менее, длительное время дальше разговоров о необходимости реформирования карательного органа дело не шло, и инициативы ликвидации налоговой милиции сталкивались с ожесточенным сопротивлением заинтересованных лиц.

На помощь нынешнему правительству пришла «техническая ошибка».

Парламент в конце декабря принял закон о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата в Украине. Одним из пунктов этого закона из Налогового кодекса полностью изымается раздел «Налоговая милиция». В переходных положениях документа говорилось о том, что норма начинает действовать «со дня вступления в силу закона, который определяет правовые основы организации и деятельности центрального органа исполнительной власти, на который возлагается обязанность обеспечения предотвращения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, объектом которых являются финансовые интересы государства и/или местного самоуправления». Но при принятии закона нумерация правок сдвинулась, что не было отображено в переходных положениях, и в результате пункт о ликвидации налоговой милиции вступил в силу уже с 1 января 2017 года.

В то же время, несмотря на то, что юридических оснований для работы налоговой милиции уже нет, но по факту орган не ликвидирован, сотрудники не уволены, а продолжают свою работу.

Ситуацию решили исправить сами депутаты. Глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина настаивала на исправлении декабрьской ошибки и возвращении полномочий налоговой милиции до момента создания нового органа – службы финансовых расследований.

Южанина аргументировала свою позицию тем, что в связи с законодательной коллизией и неразрешенностью вопроса тысячи сотрудников налоговой милиции находятся в подвешенном состоянии. Кроме того, по ее словам, нельзя ликвидировать без права преемственности орган, у которого есть следственные и силовые подразделения.

Но депутаты приняли сторону активного сторонника реформирования этой службы - министра финансов Александра Данилюка, который считает, что попытка исправить ситуацию путем временного возвращения полномочий налоговой милиции приведет только к затягиванию реформы.

«Стоит ли исправлять ошибку, опять легализуя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Нужно двигаться только вперед», - прокомментировал происходящее на своей страничке в Facebook Данилюк.

Возглавляемое Данилюком Министерство финансов уже разработало законопроект, который должен исправить сложившуюся ситуацию.

Финансовый передел

Создавая службу финансовых расследований, правительство решило взять за идею европейский опыт. Таким образом ставится цель - создать унифицированный орган, который будет осуществлять аналитическую обработку всех потенциальных экономических преступлений и правонарушений, проводить расследование и доводить дело до суда.

Новый орган будет заниматься анализом и аналитикой юридических договоров, взаимодействий между контрагентами, изучать, какие осуществляются перечисления, за какой счет. То есть, силовой подход заменяется комплексным и аналитическим - с использованием современных методик расследований экономических преступлений.

Предполагается, что структура нового органа по противодействию финансовым преступлениям будет включать центральный аппарат и не более 7 территориальных управлений. Численность ведомства составит до 3500 человек (сейчас работают примерно 10 тысяч в различных органах). Персонал будет отбираться на открытых и объективных конкурсах и проходить проверку на полиграфе. Ведомство предложит сотрудникам высокую заработную плату - от 32 до 64 тыс. грн, что должно снизить риск коррупции.

Министерский законопроект поддерживает бизнес и ведущие эксперты, но столь необходимой поддержки депутатов министру получить не удалось. Законопроект был раскритикован парламентариями из налогового комитета, которым не понравилось, что в составе рабочей группы при главе правительства их не было, а все обсуждения велись на уровне Кабмина и экспертов.

Кроме того, текст законопроекта пока мало, кто видел. Поэтому ответов на многие вопросы, в частности, какие конкретно функции будет выполнять служба и как будет координироваться ее работа с другими органами, никто пока не получил. Спорным также остается вопрос - кому будет подчинен новый орган.

По словам Данилюка, теоретически есть несколько вариантов подчинения службы - Министерству внутренних дел, Минфину и Государственной фискальной службе.

«Мне кажется, что сейчас в Министерстве внутренних дел это не актуально, так как идет речь о том, что необходимо отходить от силовых подходов», - высказал предположение министр, отметив, что в украинских реалиях служба не может подчиняться ГФС.

По мнению Данилюка, новый орган должен подчиняться Министерству финансов, но, судя по всему, его позицию не разделяют остальные члены правительства. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что службу должен контролировать Кабинет министров через Министерство внутренних дел, и уж точно не Минфин.

Таким образом, сейчас в Украине образовался правовой вакуум, и в результате ни один госорган не может полноценно осуществлять контроль экономических преступлений.

Отсутствие единой позиции на уровне центральных властей вместе с активным противодействием части политических сил, к сожалению, не ускоряет процесс создания службы финансовых расследований и не повышает эффективность борьбы с финансовыми преступлениями.

Ксения Обуховская (УНИАН)