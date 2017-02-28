Профицит госбюджета в январе вырос в 6 раз

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

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Согласно приведенным данным, сводный бюджет в январе сведен с профицитом на уровне 25,018 миллиарда гривень, что в 2,8 раза выше профицита за январь прошлого года на уровне 9,023 миллиарда гривень.

Также сообщается, что профицит местных бюджетов по итогам января составил 9,263 миллиарда гривень.

Ранее в Госказначействе сообщили, что госбюджет в январе получил 59,444 миллиарда гривень доходов, что на 38,7% выше планового показателя на этот период на уровне 42,861 миллиарда гривень и в 2 раза превышает показатель за январь 2016 года.

Впоследствии глава Госказначейства Татьяна Слюз пояснила, что перевыполнение госбюджета в январе по доходам обусловлено задержкой с возмещением НДС, инфляционными процессами и повышением минимальной заработной платы.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в 2016 году составил 70,130 миллиарда гривень, что в 1,6 раза превышает показатель дефицита за предыдущий год на уровне 45,167 миллиарда гривень, однако ниже установленного предельного объема на уровне 83,694 миллиарда гривень.

С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,358 триллиона гривень, годовой дефицит госбюджета составил 3% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 миллиарда гривень, расходы – 800 миллиардов гривень, предельный уровень дефицита – 77,5 миллиарда гривень, что составляет 3% ВВП.