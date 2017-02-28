Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,16 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2716,3714 (28 февраля – 2705,3672)

100 EUR – 2878,5388 (28 февраля – 2864,1723)

10 RUR – 4,6864 (28 февраля – 4,6695)

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Как сообщает УНИАН, 28 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,15/27,20 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7844/28,8347 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1637 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 502 сделок на сумму 241,36 миллиона долларов.