Курс продажи доллара в банках Киева немного снизился

Сегодня курс продажи доллара в коммерческих банках столицы немного снизился, покупки – незначительно повысился и составляет в среднем 8,50/8,95 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,60/8,90 грн., евро – 11,05/11,90 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 8,00/9,00 грн., евро – 11,30/12,00 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 8,70/8,95 грн., евро – 11,50/11,95 грн.;

«Хрещатик» (главный офис): доллар США – 8,25/8,85 грн., евро – 10,50/12,20 грн.;

«Родовид банк»: доллар США – 8,50/9,10 грн., евро – 11,20/12,50 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 8,60/8,90 грн., евро – 11,40/12,00 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,50/8,95 грн., евро – 11,35/12,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн./долл. США. Евро подешевело на 10 копеек – до 10,211740 грн.