Иностранные инвестиции в Украину выросли на 17%

Иностранные инвесторы вложили в экономику Украины в 2016 году 4,406 миллиарда долларов США прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 642 миллионов долларов, или на 17,1%, больше показателя за 2015 год на уровне 3,764 миллиарда долларов, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Госстат не приводит общую оценку объемов акционерного капитала на отчетную дату, как и привычную разбивку данных на поступления новых инвестиций, отток за период и переоценку, но при этом обещает обнародовать больше информации об инвестициях 30 марта.

Читайте такжеВ Кабмине подсчитали, сколько дополнительных инвестиций принесет свободная торговля с Канадой

Согласно приведенным данным, в 2016 году инвестиции поступали из 77 стран мира, при этом основными инвесторами, на которых пришлось почти 70% общего объема инвестиций, стали Россия – 1,667 миллиарда долларов, Кипр – 427,7 миллиона долларов, Великобритания – 403,9 миллиона долларов, Нидерланды – 255 миллионов долларов и Австрия – 249,9 миллиона долларов.

По информации Госстата, наибольшие объемы прямых инвестиций были направлены в финансовую и страховую деятельность – 2,825 миллиарда долларов, торговлю и ремонт автотранспорта – 524,9 миллиона долларов и промышленность – 475,2 миллиона долларов.

Также сообщается, что объем прямых инвестиций (акционерного капитала) предприятий – резидентов Украины в экономику стран мира в 2016 году составил 20,7 миллиона долларов, что на 25,8% меньше показателя за 2015 год на уровне 27,9 миллиона долларов.

В 2016 году украинские предприятия осуществили вложения прямых инвестиций в 15 стран мира, при этом наибольшие объемы пришлись на Кипр, Виргинские острова, Австрию и РФ.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 октября 2016 года составил 45,152 миллиарда долларов, что на 2,618 миллиарда долларов, или на 6,2%, больше показателя на начало года на уровне 42,535 миллиарда долларов.

В январе-сентябре в акционерный капитал нерезидентов поступило 3,801 миллиарда долларов новых инвестиций, при этом отток за период составил 459,3 миллиона долларов. Негативное влияние отрицательной переоценки инвестиций составило 724,4 миллиона долларов, в том числе негативная курсовая разница – 657,2 миллиона долларов.