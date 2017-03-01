Розенко поручил просчитать точную стоимость осовременивания пенсий

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, говорится в сообщении пресс-службы КМУ.

Розенко сообщил, что по состоянию на конец февраля, доходы в Госбюджет от налогов увеличились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в местные бюджеты - на 70% (в первую очередь поступления от НДФЛ).

Читайте такжеВ меморандуме с МВФ нет обязательств Украины о повышении пенсионного возраста - Гройсман

Также на 43% по сравнению с предыдущим годом возросли поступления и в Пенсионный фонд .

«Это на 22% больше, чем, подчеркиваю, было запланировано. И если мы сохраним такие темпы, если бизнес и экономика будут нам показывать такие результаты, прежде всего, по детенизации, мы сможем реально говорить о введении дополнительных программ социальной защиты. Прежде всего, этот дополнительный ресурс нужно направить на усиление социальной защиты пенсионеров – осовременивание пенсий», - сказал он.

«Поэтому я поручаю Минсоцполитики и Пенсионного фонда в кратчайшие сроки наработать механизм действительно справедливого осовременивание пенсий и обсчитать конкретный ресурс, который нам нужен, чтобы провести такое осовременивание пенсий», - отметил Павел Розенко.