Украина может привлечь кредит МВФ

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ не исключает возможности привлечения новых кредитов Международного валютного фонда для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение К.ЕЛИСЕЕВ высказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Мы готовы сделать все возможное для повышения технических способностей нашей ГТС по транзиту газа. При небольших капиталовложениях мы можем увеличить поставку газа европейским потребителям до 30 млрд. кубометров в год. Для этого нужны небольшие ресурсы по сравнению с ресурсами, о которых идет речь при таких гипотетических проектах, как «Южный поток» или «Северный поток», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Заместитель министра иностранных дел сообщил, что в Брюсселе 23 марта планируется проведение международной конференции по вопросам мобилизации финансовых ресурсов на модернизацию украинской ГТС.

«Возможно, будут какие-то кредиты, возможно, Международного валютного фонда на модернизацию нашей газотранспортной системы», - предположил он.

К.ЕЛИСЕЕВ напомнил, что, по оценке Еврокомиссии, в повышение эффективности украинской ГТС и увеличение ее мощности необходимо вложить около 2,5 млрд. евро.

«Мы готовы работать в этом направлении с Еврокомиссией. Я считаю, что эта конференция в марте поможет нам в этом деле, если некоторые наши партнеры не начнут нам вставлять палки в колеса», - подчеркнул заместитель министра иностранных дел Украины.