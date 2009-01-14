Влияние газового конфликта на промпроизводство оценим в феврале

Оценить влияние газового конфликта на темпы роста промышленного производства в Украине можно будет по итогам января.

Об этом УНИАН заявил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, отвечая на вопрос, каким образом отсутствие поставок газа повлияло на промпроизводство.

“О том насколько ситуация отразится на промышленном производстве можно будет говорить несколько позже, хотя бы по итогам января”, - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он также отметил, что правительство принимает все возможные меры для того, чтобы облегчить работу предприятий промышленного комплекса в условиях отсутствия поставок газа в Украину. “Хочу сказать, что сейчас правительство принимает титанические усилия для того, чтобы стабилизировать работу промышленности”, - подытожил Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о привлечении кредита Ощадбанка для закупки мазута с целью использования его предприятиями Украины с учетом газовой ситуации.

Как заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН, размер кредита будет уточнен в дальнейшем.

Напомним, Министерство топлива и энергетики распорядилось перевести 135 промышленных предприятий и электростанций Украины на резервные виды топлива. Об этом говорится в распоряжении министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА от 1 января №1-р. Распоряжением утвержден Сводный график перевода предприятий на резервные виды топлива на период до конца отопительного периода 2008/2009.

В связи с ограничением подачи газа ряд предприятия Укаины (в первую очередь, химические) сократили или полностью остановили производство.