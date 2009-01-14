Основной торговый партнер Украины - Россия

Украина в январе-ноябре 2008 года больше всего торговала с Российской Федерации.

Как сообщает Государственный комитет статистики Украины, наибольшие объемы экспортных поставок осуществлены Украиной за указанный период в Российскую Федерацию - 23,6% от общего объема экспорта.

Экспорт украинских товаров в Турцию за 11 месяцев 2008 г. составил 7% от общего объема экспорта, Италию – 4,4%, Польшу – 3,4%, Беларусь – 3,1%, Соединенные Штаты Америки – 3%, Германию – 2,7%.

Наибольшие импортные поступления в январе- ноябре п.г. Украины получила из Российской Федерации – 23,2%, Германии - 8,3%, Туркменистана – 6,6%, Китая – 6,4%, Польши – 5,1%, Казахстана - 3,6%, Беларуси – 3,3% от общего объема импорта.

Как сообщал УНИАН, за январь-ноябрь 2008 года экспорт товаров из Украины составил 63 млрд. 046,2 млн. долл. США, импорт в Украину – 80 млрд. 757,1 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-ноябре 2008 г. выросло на 85,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., - до 17,7 млрд. долл.