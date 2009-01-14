Сбор с операций по безналичной инвалюте нужно отменить

Ассоциация украинских банков выступает за отмену сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по операциям купли-продажи безналичной иностранной валюты, который принятым Верховной Радой законом о госбюджете-2009 снижен с 0,5% до 0,2%.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы АУБ.

В АУБ отмечают, что в условиях кризиса в стране полная отмена данного сбора будет способствовать стабилизации на внутреннем межбанковском валютном рынке Украины, укрепит национальную банковскую систему.

Президент АУБ Александр СУГОНЯКО отмечает, что этот сбор «приостанавливает развитие рынка операций купли-продажи безналичной инвалюты и приводит к тому, что банки не могут их провести, в результате чего уменьшается ликвидность и эффективность внутреннего валютного рынка, ограничивается инструментарий для объективного определения обменного курса».

В АУБ настаивают на том, чтобы операции купли-продажи безналичной инвалюты за гривню на межбанке (кроме операций уполномоченных банков, связанных с покупкой инвалюты для перечисления нерезидентам по собственным внешнеэкономическим договорам) были исключены из базы начисления сбора в Пенсионный фонд.

Напомним, Национальный банк Украины и коммерческие банки уже несколько лет выступают за отмену этого сбора.

В Украине существует сбор с операций купли-продажи безналичной иностранной валюты в госбюджет. В дальнейшем поступившие средства перечисляются в Пенсионный фонд страны.

В 2007 году ставка сбора составляла 1%, а с 1 января 2008 года она установлена на уровне 0,5% от суммы операции.