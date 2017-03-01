Австрийская прокуратура расследует отмывание 12 миллиардов гривень из украинских банков через Meinl Bank

Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank до вывода средств из украинских банков. Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на издание Der Standard.

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По словам пресс-секретаря венской прокуратуры, у них есть подозрение в отношении действующего и бывшего председателя Meinl Bank по отмыванию средств, поступавших из украинских банков. По этому факту проводится расследование.

Как известно, год назад юристы «Центра противодействия коррупции» направили австрийским правоохранителям заявление об участии Meinl Bank в преступных схемах вывода средств из ряда украинских банков и доведение их до банкротства.

В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства по заявлению “Центра противодействия коррупции” о выводе минимум 12 млрд грн из ряда украинских банков.

Украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине. Поручителем по займу выступал украинский банк. При этом вопреки украинским законам и постановлениям НБУ, украинский банк не учитывал передачу средств на корреспондентский счет заграницу. После возникновения у банка финансовых проблем и опасности введения временной администрации, иностранный банк списывал средства с корреспондентского счета в качестве обеспечения исполнения кредитного договора.

Известно, что такую схему использовали банки «Таврика», «Киевская Русь», «Південкокомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Энергобанк», «ВіБіЕй Банк», а также, по данным Forbes, «Дельта Банк».