Реальная зарплата в Украине за месяц сократилась на 8,3%

Реальная заработная плата в Украине в январе 2017 года сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 8,3%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Читайте такжеВ Кабмине заговорили о повышении "минималки" до 5 тысяч

При этом по сравнению с январем 2016 года реальная зарплата выросла на 21,4%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе сократилась на 7,2% по сравнению с декабрем прошлого года и составила 6008 грн. Данное значение в 1,9 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 3200 грн.

Пресс-служба Госстата отметила, что по сравнению с январем 2016 года средняя номинальная зарплата выросла на 37,7%.

Самые высокие средние зарплаты в январе 2017 года зафиксированы в авиационном транспорте – 27,252 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности – 11,092 тыс. грн и в сфере информации и телекоммуникаций – 10,210 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в январе зафиксирован в сфере почтовой и курьерской деятельности – 3,328 тыс. грн.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, реальная заработная плата в Украине в 2016 году превысила показатель 2015 года на 11,6%. Средняя номинальная зарплата штатного работника в декабре 2016 года выросла на 19,8% по сравнению с ноябрем и составила 6475 грн.