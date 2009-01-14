Инвестиции ЕБРР в Украину в 2008 г. cнизились

Объем вложений Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в украинскую экономику в 2008 году составил 835 млн. евро против 1 млрд. долл. в 2007 году.

Как сообщает в среду пресс-служба ЕБРР, половина из 40 соглашений (включая региональные), заключенных в 2008 году, приходится на финансовый сектор. Общая стоимость соглашений, подписанных в финансовом секторе, составляет 418 млн. евро, что почти на 50% больше, чем в 2007 году.

По данным пресс-службы, в 2008 году инвестиции в стабильное энергопользование (в основном, энергоэффективность) составили 350 млн. евро или приблизительно 40% общего объема деятельности в Украине. 13 проектов были частично или полностью связаны с повышением энергоэффективности.

В сообщении говорится, что объем операций в энергетическом секторе в 2008 году составил почти 184 млн. евро. Наиболее важным проектом в этом секторе был кредит, предоставленный Национальной энергетической компании «Укрэнерго» на строительство высоковольтных линий электропередачи 750 кВ, которые соединят центральные и западные регионы страны.

Согласно предоставленной информации, свыше 167 млн. евро было выделено на проекты, связанные с местными и международными корпоративными клиентами в Украине, в частности компаниям в таких секторах, как агробизнес («Астарта», «Деснагрейн» и «Суфле»), деревообработка («Кроноспан» и «Барлинек»), недвижимость («Эксперт Капитал» и несколько девелоперских фондов), производство строительных материалов и санитарно-технической продукции (СБК, «Церсанит»).

Приблизительно 66 млн. евро было инвестировано ЕБРР в разные инфраструктурные проекты в Киеве, Одессе и Черкассах. В частности, был предоставлен кредит размером 15 млн. евро на создание интегрированной системы управления дорожным движением в столице Украины городе Киеве.

По данным ЕБРР, общий объем деятельности банка в Украине, по состоянию на 31 декабря 2008 года, составил 4,1 млрд. евро в 170 проектах. На частный сектор приходится 73% проектов, на государственный – 27%. 11% общего объема деятельности составляют операции с капиталом, 89% - операции с долгом. Наибольшие сектора деятельности ЕБРР в Украине – сектор финансовых учреждений (27% общего объема), агробизнес (20%), промышленность и транспорт (по 15%).