Рост зарплат ощутили порядка 4 миллионов украинцев - Гройсман

Рост заработной платы в Украине с начала года уже ощутили порядка 4 млн украинцев, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«По нашим подсчетам 4 млн украинских граждан уже получили повышенные зарплаты», - сказал Гройсман.

По его словам, следующий шаг - представить гражданам справедливую пенсионную систему.

«В 2017 году мы должны представить справедливую пенсионную систему с повышением пенсий. Чтобы каждый пенсионер был защищен. И мы ее представим», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем бюджетных расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит свыше 40 млрд грн. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.

По оценкам правительства, соблюдение нормы о повышении минимальной зарплаты позволит не только вывести социальное обеспечение граждан страны на новый уровень - путем улучшения условий оплаты труда и повышения уровня доходов, но также вывести из тени тот сектор экономики, где выплачиваются зарплаты в конвертах. Кроме того, это добавит 0,5% к годовому росту ВВП, который по итогам 2017 года прогнозируется на уровне не менее 3%.