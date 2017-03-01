Минюст запустил онлайн-услугу открытия и закрытия физлиц-предпринимателей

Министерство юстиции запустило онлайн-услугу открытия и закрытия физических лиц-предпринимателей, внесения изменений в ведомости о действующих ФОПах, открытия юридических лиц и внесения ведомостей о них в единый государственный реестр на сайте «Дом юстиции» и исполнительном правительственном портале.

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Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на заседании правительства в среду.

«Сейчас и на сайте «Дом юстиции», и на нашем исполнительном правительственном портале стала реальной возможность с сегодняшнего дня в полноценном режиме зарегистрировать в онлайн-формате ФОП», - сказал Петренко.

По его словам, Минюст также запустил онлайн-услугу открытия юридических лиц, что позволит избежать очередей и упростить бюрократические процедуры для предпринимателей.

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«Что касается юридических лиц, мы также даем возможность их открытия онлайн. Еще одна услуга – это внесение ведомостей о юрлице в единый государственный реестр. Это сотни тысяч людей, которые ходили и стояли в очередях», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции запустило онлайн-сервис государственных услуг «Дом юстиции», который позволяет зарегистрировать общественную организацию, печатное средство массовой информации, открыть или закрыть физическое лицо-предпринимателя, подать заявление на повторную выдачу утерянных документов, а также получить информацию из государственных реестров.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, в период с 1 декабря по 20 февраля в Украине закрылись 331,1 тыс. физлиц-предпринимателей, однако подавляющее их большинство не вели никакой деятельности и не платили налогов.