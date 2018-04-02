Сбережения в 2008 году: золото всегда в цене
В Украине 2008 год сильно отличался по доходности различных фининструментов от предыдущих лет из-за экономического кризиса. Одним соотечественникам прошлый год принес радость, другим, напротив, большие огорчения...
Проведенный анализ реальной гривневой доходности по разным видам сбережений средств украинцев за 2008 год свидетельствует, что наиболее распространенной формой накопления и преумножения средств оставались банковские депозиты. С 2000 по 2007 год с этим, в принципе, все было понятно – гривня не девальвировала к доллару, ставки по гривневым депозитам всегда были выше, чем по депозитам в долларе или евро. Единственное то, что реальная доходность не всегда обеспечивалась даже по гривневым вкладам, поскольку инфляция в отдельные годы была по величине очень близкой к размеру депозитной ставки. Например, те, кто держали в 2007 году депозиты в гривне под 15-16% годовых, понесли, хоть и небольшие, но убытки, ведь потребительские цены тогда выросли на 16,6%. Впрочем, владельцы гривневых депозитов почти уберегли свои деньги от инфляционного обесценивания, чего не скажешь о тех, кто держал сбережения на депозитах в долларах или евро, а тем более «под подушкой». В 2008 году ситуация в корне переменилась.
Ставки: гривня, доллар или евроВ прошлом году ставки по депозитам в гривне существенно увеличились, особенно в последние месяцы. Для оценки можно взять ставку в 18% годовых как наиболее распространенную. Держатели сбережений на гривневых депозитах при такой ставке понесли в 2008 году убытки. Реальная доходность данного вклада с учетом инфляции в прошлом году в 22,3% оказалась отрицательной – минус 3,5% (каждая тысяча гривень принесла прибавку в банке 180 гривень, но инфляция превратила по покупательской способности 1180 гривень на начало 2009 года в 965 гривень на начало 2008 года – 1180/1,223).
Ставки по долларовым депозитам также существенно повысились в конце прошлого года – до 12-14% годовых. Однако для расчета возьмем более низкий показатель, как некий средний в течение года – 10% годовых. Средний курс продажи американского доллара в обменных пунктах составлял на 10 января 2008 года (праздники отбрасываем) 5,09 грн./долл. (данные «Finance.ua»), а на 10 января 2009 года – 8,94 грн./долл. Курсовой рост – на 75,6%. Реальная доходность долларовых депозитов при названной ставке и с учетом инфляции равняется за год 57,9%.
Здесь стоит отметить, что не всегда в течение 2008 года удача улыбалась владельцам долларовых вкладов. Весной и летом, напомним, доллар падал к гривне. Например, в июле курс опускался до 4,62 грн/долл, что на 9,2% ниже значения в начале января прошлого года. А выиграли те, кто не поспешил закрывать тогда долларовые депозиты и переводить деньги, например, в гривню.
Ситуация по депозитным вкладам в евровалюте оказалась в прошлом году близкой по доходности к долларовым депозитам, хотя в первой половине года евро рос к доллару, а потом, наоборот, снижался. Только депозитная ставка по вкладам в евро была в течение большей части года несколько ниже, чем по долларовым депозитам (лишь в конце года они почти сравнялись). Примем для расчета 9%. Средний курс на 10.01.2008 – 7,53 грн./евро, на 10.01.2009 – 12,36 грн./евро. Курсовой прирост – 64,1%. Реальная доходность с поправкой на инфляцию в 22,3% составила 46,3%.
Ценные бумаги и драгметаллыБанковское золото в качестве накоплений используют пока еще немногие украинцы, также как и ценные бумаги отечественных компаний. Тем не менее, такие смельчаки есть.
Для оценки доходности ценных бумаг используем индекс ПФТС. На 10.01.2008 он составлял 1161.9300 пункта, на 9.01.2009 – 293.7900 пункта, снижение – в 3,95 раза. Реальная доходность – минус 79,3% (в 4,83 раза).
Средний курс продажи банковского золота с 10.01.2008 по 9.01.2009 вырос на 73,9%. Реальная доходность – 42,2% (если не учитывать потери при конвертации золота в деньги).
Таким образом, на первом месте по доходности за истекший год оказались депозиты в долларах США (плюс 57,9%), на втором – депозиты в евро (плюс 46,3%), на третьем – сбережения в банковском золоте (плюс 42,2%). Убыточность показали сбережения в акциях (минус 79,3%) и гривневые депозиты (минус 3,5%).
Недвижимость
Также получили убытки украинцы, инвестировавшие в 2008 году свои средства в недвижимость. Точных показателей в этой сфере привести нельзя (реальные цены продаж существенно отличаются от первоначально заявляемых), однако, по различным оценкам, недвижимость подешевела в разных секторах рынка за сентябрь-декабрь прошлого года на 20-50% (в долларах), по сравнению с летними ценами. А в 2009 году ожидается продолжение падения цен на квадратный метр, причем, не только в долларах, но и в гривне.
Попробуем спрогнозироватьЕсли же говорить о прогнозах на этот год по депозитам, банковскому золоту и ценным бумагам, то с большой уверенностью нельзя ничего сказать ни по одному из этих инструментов. Известно, что правительство планирует инфляцию в 2009 году на уровне 9,5%, и такое, в принципе, может быть – ведь снижаются зарплаты и, соответственно, спрос на товары, а кроме того, в мире дешевеют нефтепродукты. При столь невысокой инфляции гривневые депозиты обеспечат неплохую реальную доходность.
С другой стороны, вслед за девальвацией гривни дорожает весь импорт, а рост цен на импортный газ с учетом падения гривни может оказаться крайне высоким, что приведет к значительному повышению тарифов на ЖКУ. При неблагоприятном сценарии потребительские цены могут вырасти в 2009 году не меньше, чем в прошлом году, и тогда гривневые депозиты снова станут убыточными.
Также - с учетом того, что валютный курс сейчас составляет около 9 грн./долл. весьма трудно предсказать поведение в будущем относительно гривни доллара (и евро). Некоторыми экспертами высказываются предположения, что в ближайшие месяцы девальвация гривни продолжится и курс может подняться выше 10 грн./долл. Но во второй половине года стоит, мол, ожидать восстановления отечественного экспорта при одновременном сокращении импорта, что приведет к переизбытку иностранной валюты в Украине и, соответственно, снижению курса – ориентировочно, до 8-9 грн./долл. Не будем также забывать, что глава государства и премьер-министр неоднократно высказывались по поводу того, что объективный курс должен быть гораздо ниже 9 и даже 8 грн./долл. Если подобные прогнозы сбудутся, то депозитные вклады в иностранной валюте к концу 2009 года окажутся убыточными.
Сценарий с учетом кризисаОднако это оптимистический сценарий развития событий. Уже сейчас понятно, что нынешний кризис будет гораздо более тяжелым, чем кризис 1998-1999 годов. А тогда, напомним, доллар вырос к гривне в 2,7 раза, и быстрого укрепления гривни потом не последовало (ревальвация на 5% произошла только в апреле 2005 года). Кроме того, на сегодня доверие соотечественников к гривне и банковской системе в целом в значительной мере подорвано неудачными действиями Нацбанка в последние месяцы прошлого года. Если сейчас гривня упадет на столько же, насколько и десять лет назад, то это до курса 13-14 грн./долл. При таком развитии событий выгоду получат, понятно, держатели депозитов в долларах и евро.
По банковскому золоту и фондовому рынку делать какие-либо прогнозы - дело весьма неблагодарное. В течение года могут быть некоторые отклонения в обе стороны, а какой будут цена золота и индекс ПФТС через полгода или год, угадать сегодня практически невозможно…
Юрий Глухов (для УНИАН)