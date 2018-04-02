Сбережения в 2008 году: золото всегда в цене

Проведенный анализ реальной гривневой доходности по разным видам сбережений средств украинцев за 2008 год свидетельствует, что наиболее распространенной формой накопления и преумножения средств оставались банковские депозиты. С 2000 по 2007 год с этим, в принципе, все было понятно – гривня не девальвировала к доллару, ставки по гривневым депозитам всегда были выше, чем по депозитам в долларе или евро. Единственное то, что реальная доходность не всегда обеспечивалась даже по гривневым вкладам, поскольку инфляция в отдельные годы была по величине очень близкой к размеру депозитной ставки. Например, те, кто держали в 2007 году депозиты в гривне под 15-16% годовых, понесли, хоть и небольшие, но убытки, ведь потребительские цены тогда выросли на 16,6%. Впрочем, владельцы гривневых депозитов почти уберегли свои деньги от инфляционного обесценивания, чего не скажешь о тех, кто держал сбережения на депозитах в долларах или евро, а тем более «под подушкой». В 2008 году ситуация в корне переменилась.

Ставки: гривня, доллар или евро В прошлом году ставки по депозитам в гривне существенно увеличились, особенно в последние месяцы. Для оценки можно взять ставку в 18% годовых как наиболее распространенную. Держатели сбережений на гривневых депозитах при такой ставке понесли в 2008 году убытки. Реальная доходность данного вклада с учетом инфляции в прошлом году в 22,3% оказалась отрицательной – минус 3,5% (каждая тысяча гривень принесла прибавку в банке 180 гривень, но инфляция превратила по покупательской способности 1180 гривень на начало 2009 года в 965 гривень на начало 2008 года – 1180/1,223).

Ставки по долларовым депозитам также существенно повысились в конце прошлого года – до 12-14% годовых. Однако для расчета возьмем более низкий показатель, как некий средний в течение года – 10% годовых. Средний курс продажи американского доллара в обменных пунктах составлял на 10 января 2008 года (праздники отбрасываем) 5,09 грн./долл. (данные «Finance.ua»), а на 10 января 2009 года – 8,94 грн./долл. Курсовой рост – на 75,6%. Реальная доходность долларовых депозитов при названной ставке и с учетом инфляции равняется за год 57,9%.

Здесь стоит отметить, что не всегда в течение 2008 года удача улыбалась владельцам долларовых вкладов. Весной и летом, напомним, доллар падал к гривне. Например, в июле курс опускался до 4,62 грн/долл, что на 9,2% ниже значения в начале января прошлого года. А выиграли те, кто не поспешил закрывать тогда долларовые депозиты и переводить деньги, например, в гривню.

Ситуация по депозитным вкладам в евровалюте оказалась в прошлом году близкой по доходности к долларовым депозитам, хотя в первой половине года евро рос к доллару, а потом, наоборот, снижался. Только депозитная ставка по вкладам в евро была в течение большей части года несколько ниже, чем по долларовым депозитам (лишь в конце года они почти сравнялись). Примем для расчета 9%. Средний курс на 10.01.2008 – 7,53 грн./евро, на 10.01.2009 – 12,36 грн./евро. Курсовой прирост – 64,1%. Реальная доходность с поправкой на инфляцию в 22,3% составила 46,3%.

Ценные бумаги и драгметаллы Банковское золото в качестве накоплений используют пока еще немногие украинцы, также как и ценные бумаги отечественных компаний. Тем не менее, такие смельчаки есть.

Для оценки доходности ценных бумаг используем индекс ПФТС. На 10.01.2008 он составлял 1161.9300 пункта, на 9.01.2009 – 293.7900 пункта, снижение – в 3,95 раза. Реальная доходность – минус 79,3% (в 4,83 раза).

Средний курс продажи банковского золота с 10.01.2008 по 9.01.2009 вырос на 73,9%. Реальная доходность – 42,2% (если не учитывать потери при конвертации золота в деньги).

Таким образом, на первом месте по доходности за истекший год оказались депозиты в долларах США (плюс 57,9%), на втором – депозиты в евро (плюс 46,3%), на третьем – сбережения в банковском золоте (плюс 42,2%). Убыточность показали сбережения в акциях (минус 79,3%) и гривневые депозиты (минус 3,5%).

Недвижимость

Также получили убытки украинцы, инвестировавшие в 2008 году свои средства в недвижимость. Точных показателей в этой сфере привести нельзя (реальные цены продаж существенно отличаются от первоначально заявляемых), однако, по различным оценкам, недвижимость подешевела в разных секторах рынка за сентябрь-декабрь прошлого года на 20-50% (в долларах), по сравнению с летними ценами. А в 2009 году ожидается продолжение падения цен на квадратный метр, причем, не только в долларах, но и в гривне.

Попробуем спрогнозировать Если же говорить о прогнозах на этот год по депозитам, банковскому золоту и ценным бумагам, то с большой уверенностью нельзя ничего сказать ни по одному из этих инструментов. Известно, что правительство планирует инфляцию в 2009 году на уровне 9,5%, и такое, в принципе, может быть – ведь снижаются зарплаты и, соответственно, спрос на товары, а кроме того, в мире дешевеют нефтепродукты. При столь невысокой инфляции гривневые депозиты обеспечат неплохую реальную доходность.

С другой стороны, вслед за девальвацией гривни дорожает весь импорт, а рост цен на импортный газ с учетом падения гривни может оказаться крайне высоким, что приведет к значительному повышению тарифов на ЖКУ. При неблагоприятном сценарии потребительские цены могут вырасти в 2009 году не меньше, чем в прошлом году, и тогда гривневые депозиты снова станут убыточными.

Также - с учетом того, что валютный курс сейчас составляет около 9 грн./долл. весьма трудно предсказать поведение в будущем относительно гривни доллара (и евро). Некоторыми экспертами высказываются предположения, что в ближайшие месяцы девальвация гривни продолжится и курс может подняться выше 10 грн./долл. Но во второй половине года стоит, мол, ожидать восстановления отечественного экспорта при одновременном сокращении импорта, что приведет к переизбытку иностранной валюты в Украине и, соответственно, снижению курса – ориентировочно, до 8-9 грн./долл. Не будем также забывать, что глава государства и премьер-министр неоднократно высказывались по поводу того, что объективный курс должен быть гораздо ниже 9 и даже 8 грн./долл. Если подобные прогнозы сбудутся, то депозитные вклады в иностранной валюте к концу 2009 года окажутся убыточными.

Сценарий с учетом кризиса Однако это оптимистический сценарий развития событий. Уже сейчас понятно, что нынешний кризис будет гораздо более тяжелым, чем кризис 1998-1999 годов. А тогда, напомним, доллар вырос к гривне в 2,7 раза, и быстрого укрепления гривни потом не последовало (ревальвация на 5% произошла только в апреле 2005 года). Кроме того, на сегодня доверие соотечественников к гривне и банковской системе в целом в значительной мере подорвано неудачными действиями Нацбанка в последние месяцы прошлого года. Если сейчас гривня упадет на столько же, насколько и десять лет назад, то это до курса 13-14 грн./долл. При таком развитии событий выгоду получат, понятно, держатели депозитов в долларах и евро.

По банковскому золоту и фондовому рынку делать какие-либо прогнозы - дело весьма неблагодарное. В течение года могут быть некоторые отклонения в обе стороны, а какой будут цена золота и индекс ПФТС через полгода или год, угадать сегодня практически невозможно…

Юрий Глухов (для УНИАН)