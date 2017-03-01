Кабмин утвердил бюджет Фонда социального страхования

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда общеобязательного социального страхования на 2017 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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При этом в ходе заседания детали принятого бюджета фонда не были озвучены ни министром социальной политики Андреем Ревой, ни премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщал УНИАН, бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования, создаваемого путем реорганизации фондов социального страхования от несчастных случаев на производстве и по временной потере трудоспособности, в 2016 году составил 17,1 миллиарда гривень, 15,1 миллиарда гривень из которых пошли на выплату социальной помощи.