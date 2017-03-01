Госкомпании должны отчислить в бюджет 50% прибыли, для трех норма снижена

Кабинет министров Украины по итогам 2016 года установил норму отчисления прибыли государственными компаниями в бюджет на уровне 50% с тремя исключениями - для "Укргидроэнерго" (норма 30%), "Ощадбанка" (норма 30%) и "Центрэнерго" (норма 40%).

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

"Данным проектом решения предлагается изменить норму дивидендов, направляемых в государственный бюджет по результатам деятельности в 2016 году. Предлагается установить этот норматив на уровне 50% с двумя исключениями - для "Укргидроэнерго" и государственного "Ощадбанка" в размере 30%", - сказал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, представляя постановление.

По словам Нефедова, в случае с "Ощадбанком" сниженная норма призвана облегчить выполнение банком своих долговых обязательства, а с "Укргидроэнерго" - выполнить инвестиционный план и избежать необходимости дополнительного повышения тарифов на электроэнергию.