Украина подписала меморандум с МВФ, необходимый для получения $1 миллиарда кредита – Reuters

Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом, который необходим для получения очередного транша Фонда в размере $1 млрд.

Читайте такжеМВФ надеется завершить переговоры о третьем транше Украине на следующей неделе

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Национальной банке Украины

"Украинская сторона подписала обновленный меморандум о сотрудничестве", - сказал источник.

Напомним, Совет директоров МВФ не планирует рассматривать украинский вопрос в ближайшую неделю. Как отмечается в расписании заседаний, сформированном вплоть до 6 марта, на повестке дня стоит лишь один вопрос - анализ макрофинансовой ситуации.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл., выполнив для этого ключевые условия, а именно - приняла бюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк».

Вместе с тем, вопрос заседания Совета директоров относительно украинского вопроса и выделении денег все время откладывалось - сначала на январь, потом на начало февраля, теперь на начало марта.

Для проведения заседания Украина и МВФ должны подписать письмо о намерениях, а затем меморандум, в котором указывались бы ключевые маяки выполнения программы реформ на ближайшие месяцы. Такими маяками, как ожидается, будут проведения земельной и пенсионной реформы.