Увеличения налогового давления на предпринимателей не будет

Премьер-министр Юлия Тимошенко не допустит увеличения налогового давления на предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом она заявила на пресс-конференции по результатам заседания Правительства.

„Малые предприниматели должны знать, что я как Премьер-министр не допущу увеличения налогового давления на них, даже в то время, когда кризис принуждает нас достаточно серьезно экономить и делать все необходимые шаги для наполнения бюджета”, - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что рыночный сбор для малых предпринимателей, работающих на рынках страны, не будет увеличен. По ее словам, минимальная стоимость сбора за 1 кв. метр в сутки будет составлять 18 копеек. „Это абсолютно под силу, чтобы малый предприниматель мог торговать и не разрушал систему своих доходов и систему своей торговли”, - подчеркнула Премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, член фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Ксения ЛЯПИНА 9 января на пресс-конференции в УНИАН

заявила, что украинские рынки выступают против введения рыночного налога, предусмотренного проектом закона «О местных налогах и сборах» № 3532 от 22 декабря 2008 г., мотивировав это тем, что объектом налогообложения должна выступать не территория, как это указано в данном законопроекте, а объем оборота рынка.

В свою очередь, председатель Запорожской ОГА Александр СТАРУХ предложил снять с рассмотрения в парламенте и направить на доработку данный проект закона, подчеркнув, что при введении рыночного налога данным проектом закона для предпринимателей не уменьшается размер ни одного другого сбора.

Справка УНИАН. Согласно проекту закона «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.), планируется отменить рыночный сбор, вместо него будет введен рыночный налог, который предусматривает плату не за торговое место, а за каждый метр земельной площади, в том числе и за проходы, проезды, по ставке в 700-7000 раз большей, чем нынешняя ставка рыночного сбора.