В течение дня доллар на межбанке был стабильным

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту оставались стабильными.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,7200/8,8700, к 12:00 цены снизились до 8,7000/8,7650. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 8,6700/8,7300.

В 14:30 Нацбанк объявил о продаже валюты по курсу 8,4000.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2720/0,2795, а к 12:00 цены понизились до 0,2710/0,2760. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2725/0,27650. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6100 (+0,4450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3314/1,3316, а к 12:00 упали до 1,3225/1,3227. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5955/11,8255, к 12:00 цены ушли вниз до 11,5040/11,6200. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро/гривня выросли до 11,4520/11,5615.