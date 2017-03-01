Кабмин представит проект пенсионной реформы в ближайшие месяцы - Гройсман

Кабинет министров Украины планирует в ближайшие месяцы представить проект пенсионной реформы, которая позволит выстроить справедливую систему социальной защиты пенсионеров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с послами государств "Большой семерки".

Глава правительства проинформировал дипломатов о ситуации в Украине, итогах работы правительств в 2016 году и планах на 2017 год. Гройсман напомнил, что 2016 год завершился весьма оптимистическими показателями, что позволило выполнить все внутренние и внешние обязательства государства и определить новые приоритеты на 2017 год.

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"Мы вошли в 2017 год с хорошо подготовленным бюджетом и среднесрочным планом работы правительства", - сказал Гройсман, напомнив, что приоритетами такой работы будут реформа государственной службы, поддержка реформы судебной системы, продолжение реформы децентрализации, улучшение системы управления государственными компаниями, реформа налоговой службы и таможни, а также эффективная приватизация.

"Особенно важное для правительства задание на 2017 год - формирование справедливой пенсионной системы. Мы над этим вопросом сегодня работаем. В среднесрочной перспективе она (пенсионная система - УНИАН) должна быть бездефицитной и обеспечить справедливый рост пенсий".

Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы является частью программы реформ, одобренной МВФ для Украины в марте 2015 года. Ключевой задачей реформы должно стать установление справедливого размера пенсионных выплат с одновременным сокращением дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 140 миллиардов гривень. Механизм достижения этих целей сейчас обсуждается. В то же время, он не предполагает обязательного повышения пенсионного возраста. По расчетам правительства, выполнить задачу по сокращению дефицита ПФ можно путем детенизации зарплат и роста числа плательщиков единого социального взноса - ключевого источника наполнения бюджета Пенсионного фонда.

По данным правительства, решение о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривень выполняется сегодня в полном объеме как в бюджетной сфере, так и в негосударственном секторе экономики.