Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,18 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2718,0639 (1 марта – 2716,3714)

100 EUR – 2862,9367 (1 марта – 2878,5388)

10 RUR – 4,6560 (1 марта – 4,6864)

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Как сообщал УНИАН, 1 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,16/27,19 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7844/28,8347 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1806 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 530 сделок на сумму 243,62 миллиона долларов.