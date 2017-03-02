В Госказначействе похвастались перевыполнением бюджета по доходам

Государственный бюджет Украины в январе-феврале текущего года получил 112,039 млрд грн доходов, что на 9,2% больше бюджетной росписи, говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

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По данным Госказначейства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы госбюджета в янвраре-феврале выросли на 58,7%.

При этом в феврале 2017 года в госбюджет поступило 52,592 млрд грн доходов, что на 12% меньше бюджетной росписи, в том числе в общий фонд поступило 48,899 млрд грн – на 12,3% ниже планового показателя.

По данным Госказначества, налоговые поступления в феврале составили 25,421 млрд грн, что на 26,2% меньше бюджетной росписи, в январе-феврале – 62,249 млрд грн, что на 8,4% больше бюджетной росписи. Таможенные поступления в феврале составили 22,119 млрд грн, что на 10,2% больше бюджетной росписи, в январе-феврале – 40,353 млрд грн, что на 12% больше бюджетной росписи.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе 2017 года сведен с профицитом на уровне 15,754 млрд грн, что в 6 раз превышает профицит за январь прошлого года на уровне 2,452 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 млрд грн, расходы – 800 млрд грн, предельный уровень дефицита – 77,5 млрд грн, что составляет 3% ВВП.