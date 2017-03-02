Министр финансов о подписании меморандума с МВФ: "Все решится в ближайшие дни"

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что подписание меморандума с МВФ - это вопрос ближайших дней.

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Об этом он сообщил в интервью ZN.UA.

"Мы не подписали меморандум, но очень близки к этому. Я думаю, что все решится в ближайшие дни - сегодня-завтра. И надеюсь, что дольше этот вопрос не затянется. Но на данный момент меморандум не подписан, была дезинформация, но это не критично, так как ошиблось уважаемое информационное агентство (Reuters - ред.) лишь на пару дней", - объяснил Данилюк.

Также глава Минфина отметил, что отсутствие Украины в повестке для МВФ не признак того, что вопрос о транше заморожен или отложен.

"Что касается отсутствия в повестке дня украинского вопроса и хронических "ахов" по этому поводу, то тут важно понимать процедуры, по которым все работает. Сначала происходит подписание меморандума, в течение минимум двух недель происходит заседание Совета директоров. График составляется, по сути, на две недели. И естественно, если меморандум еще не подписан, то и даты заседания по Украине в графике нет", - рассказал Данилюк.

Министр финансов напомнил, что, как правило, транш поступает в Украину после заседания Совета директоров, в течение нескольких дней. А вся сумма транша, как и предыдущих, будет направлена в золотовалютные резервы Национального банка.

Накануне, 1 марта, агентство Reuters сообщило, что Украина подписала меморандум с МВФ, который позволит открыть путь для получения нового транша в рамках программы финансовой помощи на 17,5 миллиардов долларов.

Позднее источник УНИАН сообщил, что Украина еще не подписала меморандум с МВФ.