Гройсман об экономике: "Сейчас Украина встает с колен"

Украина в текущем году сможет провести качественные изменения в экономике, поменять модель развития экономики и, таким образом, обеспечить устойчивый рост на среднесрочную перспективу, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе конференции «Трансформация’17».

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«Мы в экономике все время теряли - теряли рынки, технологии… Сейчас Украина встает с колен. И далее нам надо запускать изменения и реформы. К 2020 году нужно обеспечить устойчивый экономический рост», - сказал глава правительства, отметив, что ключевыми реформами должны стать судебная реформа, борьба коррупцией, реформа госуправления, а также безопасность и оборона.

«Уже в текущем году - в ближайшие месяцы - мы представим модель пенсионной реформы, - сказал глава правительства. - Мы также должны провести эффективную приватизацию. Также в ближайшее время представим модель реформы системы здравоохранения».

Вместе с тем, Гройсман подчеркнул, что значительными вызовами для страны является не только реформирование социальной сферы, восстановление производственного потенциала, но и преодоление внутренних, зачастую искусственных угроз. «Как только мы начинаем развиваться, нам сразу начитают мешать, искусственно создавая различные кризисы. Одним из них стала так называемая блокада (блокада поставок угля из зоны АТО - УНИАН), от которой страдают рядовые украинцы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Кабмин закладывает рост ВВП в среднем по году на уровне не менее 3%. Вместе с тем, по итогам января Минэкономразвития оценил рост экономики на уровне 5,1%. На текущий момент Кабмин занимается разработкой Бюджетной резолюции сроком на три года - 2020 года.