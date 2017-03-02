Платежный баланс Украины ушел в минус на $200 миллионов

Платежный баланс Украины в январе текущего года, по предварительным данным, сведен с дефицитом на уровне 202 млн долл. против профицита за аналогичный период прошлого года в размере 120 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, текущий счет платежного баланса в январе сведен с дефицитом 26 млн долл., что в 12 раз ниже дефицита за январь 2016 года.

Согласно приведенным данным, счет операций с капиталом в январе сведен с профицитом в 1 млн долл. против дефицита на 1 млн долл. за январь предыдущего года.

Финансовый счет сведен с профицитом на уровне 177 млн долл. против 436 млн долл. дефицита годом ранее.

По информации регулятора, существенное увеличение экспорта товаров в январе - на 52,7% в годовом выражении - обусловлено как низкой базой сравнения прошлого года, так и наращиванием объемов экспорта по основным группам товаров. При этом, рост импорта товаров в январе несколько замедлился - до 31,6% в годовом выражении по сравнению с 36% в декабре.

Экспорт услуг в январе вырос на 16,2% в годовом измерении, в то время как объемы импорта услуг выросли более низкими темпами – на 14,4%, и в результате положительное сальдо торговли услугами в январе составило 155 млн долл. США.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в 2016 году сведен с профицитом на уровне 1,346 млрд долл., что в 1,6 раза больше профицита за 2015 год в размере 849 млн долл., при этом сальдо баланса стало положительным второй год подряд после отрицательного сальдо на уровне 13,3 млрд долл. в 2014 году.