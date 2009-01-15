Официальный курс НБУ на 15 января

Официальный курс НБУ на 15.01.09 100 USD США – 770.0000 (14 января – 770.0000) 100 EUR – 1014.3210 (14 января – 1021.1740) 10 RUR – 2.4397 (14 января – 2.4662) Учетные курсы банковских металлов на 15.01.09 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU 10 Золото - 63698.25 (на 14 янв - 62793.50) 961XAG 10 Серебро - 829.29 (на 14 янв - 817.74) 962XPT 10 Платина - 73920.00 (на 14 янв - 72380.00) 964XPD 10 Палладий - 14168.00 (на 14 янв-14091.00)

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