Импорт в Украину за месяц превысил экспорт на $236 миллионов

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе 2017 года сведен с дефицитом на уровне 236 млн долл., что в 2 раза ниже дефицита за январь 2016 года на уровне 468 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно приведенным данным, баланс внешней торговли товарами по итогам месяца сведен с дефицитом на уровне 391 млн долл., что в 1,5 раза ниже дефицита в январе предыдущего года на уровне 590 млн долл.

По информации регулятора, экспорт товаров в январе вырос на 52,7% - до 2,789 млрд долл., импорт – на 31,6%, до 3,180 млрд долл.

Баланс внешней торговли услугами по итогам месяца сведен с профицитом на уровне 155 млн долл., что на 27% выше показателя годом ранее на уровне 122 млн долл.

Экспорт услуг в январе вырос на 16,2% - до 997 млн долл., импорт – на 14,4%, до 842 млн долл.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 млн долл., что в 11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 млрд долл.

В то же время, по обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 млрд долл.