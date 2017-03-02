НБУ в феврале пополнил резервы на межбанке на $58 миллионов

Чистая покупка (превышение покупки над продажей) валюты Национальным банком Украины в ходе аукционов на межбанковском валютном рынке в феврале составила 57,9 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, в феврале регулятор провел 6 аукционов, в ходе которых продал валюты на общую сумму 42,7 млн долл., купил – на 100,6 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в ходе аукционов на межбанковском валютном рынке в январе потратил на поддержку гривни 78 млн долл.

Международные резервы Украины в январе сократились на 0,6% - до 15,445 млрд долл. на 1 февраля 2017 года.

В 2016 году Национальный банк пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,6 млрд долл.