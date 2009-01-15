Ирландии не требуется финансирование МВФ

Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) заявил в среду о том, что пока нет оснований полагать, что Ирландии попросит эту международную организацию о предоставлении ей финансирования, сообщает k2kapital.

Информация о том, что такой запрос может быть сделан, появилась ранее в ирландских СМИ на фоне ухудшающихся прогнозов состояния национальной экономики.

Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн, находящийся с визитом в Японии, также опроверг данные слухи. Первая информация о возможном кредите была передана телекомпанией RTE и подхвачена другими вещателями. Это даже привело к падению евро относительно доллара на один цент.

"Ирландские власти явно дали понять, что не будут просить у нас кредит. Поэтому нет причин думать, что такой кредит в скором времени будет предоставлен", - говорится в официальном сообщении МВФ.

В пятницу, 9-го января, Ирландия получила предупреждение от рейтингового агентства Standard & Poor`s о возможности понижения ее кредитного рейтинга.