Гривня немного укрепилась на межбанке

В четверг, 2 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,11/27,16 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7464/28,8099 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4641/0,4649 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,1305 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 74 сделки на сумму 28,18 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,16/27,19 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7844/28,8347 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 грн/рубль.