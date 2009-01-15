СК «Лемма» перестраховала имущество шейха

АОЗТ «Страховая компания «Лемма» (Харьков) приняло в перестрахование имущество шейха Mohammad Bin Butti Al Hamid, который является представителем правителя эмирата Абу-Даби в восточном регионе ОАЭ.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном УНИАН.

В компании сообщили, что, согласно оригинальным договорам страхования, общая страховая сумма составляет более 126 млн. долл. Лимит ответственности СК «Лемма» – 5%. Срок действия страхового покрытия – один год, начиная с 1 января 2009 года. Риск был получен в перестрахование через ливанского брокера.

Справка УНИАН. АОЗТ «Страховая компания «Лемма» (Харьков) основано в 1994 г. Уставный фонд компании составляет 550 млн. грн.

В апреле 2008 г. частная компания с ограниченной ответственностью «Лемма Космос Лимитед» (Лондон, Великобритания) сконцентрировала 51% акций АОЗТ «Страховая компания «Лемма».

Шейх Mohammad Bin Butti Al Hamid является представителем правителя эмирата Абу-Даби в Восточном регионе ОАЭ, бывшим председателем муниципалитета Абу-Даби, председателем совета директоров группы автомобильных компаний AL Hamid Group в ОАЭ.