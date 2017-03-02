НБУ третий месяц подряд оставил учетную ставку на уровне 14% годовых

«С момента предыдущего решения по монетарной политике возросли риски для дальнейшей инфляционной динамики, что является дополнительным аргументом для Национального банка в настоящий момент воздержаться от смягчения монетарной политики», - говорится в материалах регулятора.

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Среди ключевых факторов для ценовой динамики, Нацбанк выделил активизацию боевых действия на Донбассе и блокаду транспортных путей на востоке Украины. «Длительное продолжение таких событий приведет к окончательному разрыву цепочек производства и поставки готовой продукции. Как следствие, сократится объем выпуска металлургической продукции, кокса, продукции добывающей промышленности, электроэнергии», - отмечается в документе.

По оценкам НБУ, эти риски могут оказывать опосредствованное влияние на ценовую динамику, поскольку вероятность сокращения экспорта металлургической продукции и роста импорта угля может оказать негативное влияние на текущий счет платежного баланса. «Это окажет негативное влияние на динамику межбанковского валютного рынка. Кроме того, негативным побочным эффектом от указанных событий станет ухудшение инфляционных ожиданий», - отметил НБУ.

По информации регулятора, следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится по ранее утвержденному графику - 13 апреля.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в январе 2017 года, как и месяцем ранее, решил оставить учетную ставку на уровне 14% годовых после того, как снижал ее шесть месяцев подряд.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в январе 2017 года ускорилась до 1,1% по сравнению с предыдущем месяцем и до 12,6% - в годовом выражении.