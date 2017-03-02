Глава Минфина: нельзя третий год подряд не понимать, как вернуть украденные $1,5 миллиарда "семьи" Януковича

Закон о спецконфискации активов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича в размере 1,5 млрд долл. должен быть принят в ближайшее время, поскольку этот ресурс необходим для решения многих проблем, включая наполнение Фонда регионального развития.

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Об этом сказал в ходе конференции «Трансформация’17» министр финансов Александр Данилюк.

«Понятно, что пока денег не будет, будем искать альтернативы. Но это вопрос, который очень важен для страны. Его нужно уже решить. Нельзя уже третий год подряд не понимать, как вернуть в страну украденные 1,5 млрд долл. Мы ждем принятия закона, и будет ресурс, который мы могли бы направить по назначению», – сказал министр.

Отметим, что вопрос возвращения конфискованных средств в бюджет обсуждается с 2014 года. В июле 2014 года Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк неоднократно призывал правоохранителей начать процедуру конфискации этих средств в пользу государства как можно скорее, однако деньги так и не были возвращены.

В середине сентября 2016 года Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств и рассчитывал на конструктивную и результативную дискуссию по законопроекту, а также дальнейшее его принятие. Более того, новый премьер Владимир Гройсман отмечал, что блокирование Верховной Радой процесса возврата в Украину украденных предыдущей властью активов приведет к тому, что они будут потеряны навсегда. Однако вопрос до сих пор остается нерешенным.

Между тем, правительство в целях сохранения сбалансированности бюджета на 2017 год заложило в него только 12 млрд грн из 40 млрд грн (1,5 млрд долл.) предполагаемой спецконфискации.