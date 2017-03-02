Нацбанк оценил рост экономики Украины в прошлом году в 2,2%

Рост реального ВВП Украины по итогам 2016 года, по оценкам Национального банка Украины, составил 2,2%.

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Об этом сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева в ходе брифинга в НБУ.

Как сообщал УНИАН, в Минэкономразвития подсчитали, что рост ВВП Украины в январе 2017 года составил 5,1%, в то время как в январе прошлого года ВВП снизился на 1,6%.

Рост ВВП страны, по оценкам Госстата, в 2016 году составил 2,2% по сравнению с 2015 годом.

По данным Госстата, ВВП Украины в четвертом квартале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,7%, по сравнению с предыдущим кварталом - на 1,9%.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, экономика Украины в 2017 году продолжит тенденцию восстановления, и рост ВВП может ускориться до 2,1%, промышленного производства – до 2,5%, в то время как инфляция замедлится до 10%. В правительстве ожидают роста ВВП Украины по итогам 2017 года на уровне 3%.