Гонтарева дала очередные прогнозы по подписанию меморандума с МВФ

Подписание меморандума с Международным валютным фондом произойдет в ближайшее время, сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе брифинга.

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«Мы ожидаем, что подписание меморандума с МВФ произойдет в ближайшее время», – сказала она.

Також глава НБУ сообщила, что получила финальную версию меморандума от Международного валютного фонда.

«Вчера я получила финальную версию меморандума от МВФ», - сообщила глава НБУ журналистам.

По ее словам, если документ будет подписан сегодня – совет директоров МВФ может собраться для рассмотрения украинского вопроса 19 марта, если позже – то и совет будет позже.

«Две недели нужно между подписанием и советом», - пояснила она.

Накануне, 1 марта, агентство Reuters сообщило, что Украина подписала меморандум с МВФ, который позволит открыть путь для получения нового транша в рамках программы финансовой помощи на 17,5 миллиардов долларов.

Позднее источник УНИАН сообщил, что Украина еще не подписала меморандум с МВФ.