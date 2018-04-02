Как «уговорить» банк вернуть кровно заработанные…

Доверяем мы банкам или нет, но в определенный момент, в зависимости от того насколько быстро увеличивается количество банкнот под матрасом, а может из-за страха расстаться с ними по случайности, забыв закрыть дверь в квартиру, в голове возникает мысль - куда или во что вложить кровно заработанные. Разумеется, первое, что приходит в голову - банковский депозит. Мы берем порой ничем не примечательный пакет (чтобы никто не догадался о ценности содержимого), а иной раз и солидный кейс (чтобы подчеркнуть свою значимость как члена общества, который имеет значительный финансовый фундамент) и направляемся в заранее выбранный, с учетом советов знакомых, интуиции и качества рекламной компании, банк.

НБУ прав или нет?

Дело сделано, но после прочтения очередной публикации о финансовом кризисе, который может лишить таких дорогих нашему сердцу и кошельку бумажек разного номинала, мы вдруг начинаем задумываться, что не такие уж и надежные эти банки и что проценты по депозиту не такие уж и высокие. Мы снова приходим в банк и слышим, что пока финучреждение не может досрочно расторгнуть депозитный договор, это ему не разрешает сделать Национальный банк Украины.

Вот уже три месяца прошло с момента принятия Нацбанком (11 октября 2008 года) Постановления №319, которое ввело запрет на досрочное расторжение депозитных договоров. Несмотря на то, что Постановление НБУ от 4 декабря 2008 года №413, которым отменяется 319-ое постановление и мораторий, не содержит прямого запрета банкам выдавать досрочно вклады, Нацбанк дополнил его Письмом №22-310/946-17250, в котором сообщил о сохранении запрета на досрочный отзыв депозита.

Большинство тех, кто не успел забрать свои средства до моратория, возможно, осуждают его введение, как нарушающее их права. Между тем, по мнению экспертов, данное решение НБУ было вынужденным шагом, обусловленным критической ситуацией во многих банках, которые были бы не способны досрочно выполнить свои обязательства перед вкладчиками. С этим трудно поспорить, ведь, наслушавшись в новостях о возможных последствиях кризиса, население начало массово забирать деньги из банков. Так, за октябрь 2008 года объем депозитов до востребования, размещенных в украинских банках, уменьшился на 8,2 млрд. грн. – с 43,1 млрд. грн. на 1 октября до 34,9 млрд. грн. на 1 ноября. При этом владельцы срочных депозитов, вероятно, также опасаясь кризиса, не продлевали договоры. За октябрь объем срочных депозитов физических лиц в банках уменьшился на 300 млн. грн. – до 158,7 млрд. грн.

«Непринятие постановления о запрете досрочного снятия депозитов вызвало бы, во-первых: панический отток депозитов, что подорвало бы ликвидность многих банков, и вызвало бы волну банкротств банковских учреждений; во-вторых, привело бы к более резкой девальвации гривни. Регулятор применил средство, проверенное в 2004 году во время политического кризиса, что было эффективным, - отмечают эксперты Аstrum Investment Management . – Несмотря на то, что такие действия регулятора были в ущерб интересам вкладчиков, это позволило обезопасить банковскую систему от стрессового уменьшения пассивов».

«К сожалению, ликвидность банковской системы Украины настолько краткосрочна, что такие потрясения для рынка, как банкротство одного из крупнейших банков (речь идет о проблемах Проминвестбанка) осенью и практически одновременное начало девальвации гривни могли привести к массовому банкротству большинства банков. Поэтому ограничение досрочного снятия депозитов пусть и непопулярная, но на тот момент наиболее эффективная мера, которая позволила сбить первую волну паники вкладчиков», - считает начальник отдела анализа финансовых рынков ING Bank Ukraine Александр ПЕЧЕРИЦЫН.

По мнению экспертов Аstrum, отток депозитов вызван, в основном, ростом курса доллара по отношению к гривне и падением доверия населения к банковской системе. «Пока оба фактора не будут нейтрализованы – отменять мораторий не стоит», - считают в компании.

Согласен с экспертами и А.ПЕЧЕРИЦЫН. По его мнению, ситуация сегодня кардинально отличается от ситуации времен Оранжевой революции, когда данные меры НБУ позволили быстро восстановить доверие вкладчиков к банковской системе и снять данное ограничение. В текущих условиях к внутреннему кризису добавился полномасштабный глобальный финансовый кризис. Поэтому, в текущих условиях вопрос об отмене запрета пока не может рассматриваться даже теоретически. Угроза кризиса в банковской системе либо банкротства очередного банка еще не миновала.

Возможно, разрешение данной ситуации - это и не заслуга Нацбанка, а проявление предприимчивости украинской натуры, которая так оперативно отреагировала на повышение банками депозитных ставок, но, начиная с ноября, наблюдается стабильный рост объема срочных депозитов населения. Так, за два месяца - с 1 ноября по 1 января - сумма срочных депозитов населения в коммерческих банках выросла на 16,5 млрд. грн. – до 175,2 млрд. грн., депозиты до востребования выросли на 3,2 млрд. грн. – до 38,1 млрд. грн.

Хочу сегодня вернуть...

Но разрыв договора все же остается «горячей точкой» сегодняшнего дня. В Аstrum уверены, что как банкам, так и их клиентам выгодней найти компромисс в спорных ситуациях. Если же компромисс найти не удается, спор можно попробовать решить в судебном порядке. При этом в данном случае у клиентов банка больше шансов убедить Фемиду в своей правоте.

«Постановление №319 не было зарегистрировано в Министерстве юстиции и противоречит Гражданскому кодексу, поэтому у клиентов есть все шансы доказать свою правоту в судебном порядке», - подчеркивают в Аstrum.

«Указанные Вами документы не зарегистрированы в Минюсте. Вопрос поступления в Верховную Раду Украины нормативно-правовых документов законодательно не урегулирован. Мы поддерживаем сайт Верховной Рады Украины и получаем бумажные копии документов ВРУ, КМУ, Президента Украины и копии документов, которые регистрируются в Минюсте. Вот эту категорию документов мы и выставляем на нашем сайте», - ответили нам на вопрос, почему на сайте ВРУ отсутствуют 319 и 413 постановления НБУ.

С мнением финансовых экспертов согласны и эксперты юридические.

«Вопросы возврата вкладов регулируется Гражданским кодексом Украины. Этот нормативный акт является законом, а любые изменения в законы могут вноситься только законами. В данном случае Постановление Национального банка Украины является подзаконным актом, и, по сути, не может вносить изменения в законы, - отметил старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Михаил ИЛЬЯШЕВ . – В данном случае НБУ фактически попытался изменить Закон Украины, а именно Гражданский кодекс Украины в части возврата вкладов».

«Позиция НБУ, устанавливающая запрет на досрочное снятия депозитов - незаконна, поскольку, скорее всего, противоречит условиям возврата вкладов, оговоренных с клиентом в депозитном договоре, и в том числе противоречит ст. 1060 Гражданского кодекса Украины, в соответствии с которой условие договора об отказе от права досрочного требования вклада является ничтожным (ничтожный - юридический термин - недействительный)», - подчеркнул юрист юридической фирмы Magisters Ярослав ОЛЕЙНИК.

«По договору банковского вклада независимо от его вида банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика, кроме вкладов, сделанных юридическими лицами на других условиях возвращения, которые установлены договором. Условие договора об отказе от права на получение вклада по первому требованию является ничтожной», - говорится в статье 1060 Гражданского кодекса Украины.

Также М.ИЛЬЯШЕВ подчеркнул, что письмо НБУ к руководителям коммерческих банков, в котором он разъясняет, как именно нужно трактовать нормы постановления №413, не является нормативным актом и тем более не может определять порядок возврата депозитов, в частности, вводить ограничение на снятие средств.

«Если Постановление Национального банка - это подзаконный нормативный акт, то письмо - это не нормативный акт, это - ничто», - подчеркивает ИЛЬЯШЕВ.

По его словам, только благодаря постановлению НБУ коммерческие банки имеют хоть какие-то формальные основания отказать клиенту в досрочном возврате депозита. Банки, которые отказывают клиентам в досрочном расторжении депозитного договора, фактически нарушают законодательство, в частности Гражданский Кодекс Украины. Соответственно, клиенты банков будут иметь все основания, для того чтобы обратиться в судебные инстанции. На сегодня таких дел в судах немало, другой вопрос, как долго будут продолжаться разбирательства. Поэтому в суд подают, в основном, те вкладчики, которые не верят в быструю стабилизацию ситуации в банковской системе и, соответственно, отмену ограничения на снятие средств депозитов.

«В конечном итоге, судебные перспективы удовлетворения исков клиентов достаточно высоки. В части физического лица последнее может аргументировать свою позицию как указанной ст. 1060 Гражданского кодекса Украины, так и положениями ЗУ «О защите прав потребителей», - отмечает Я.ОЛЕЙНИК.

С учетом выше сказанного можно сделать вывод, что все в наших руках. Если хочется судебных разбирательств, а при этом на них не жалко средств – Бог с ними, выиграю и расплачусь – идите на прием к Фемиде. Но, если есть терпение и Вы не пессимист, садясь под телевизор, вспомните НБУ «незлым, тихим словом» и посмотрите очередной сюжет о кризисе…

Алексей Савченко (УНИАН)