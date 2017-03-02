Гонтарева анонсировала смягчение валютных ограничений после подписания меморандума с МВФ

Национальный банк Украины анонсировал смягчение валютных ограничений после подписания меморандума с Международным валютным фондом.

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Об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе брифинга.

«Когда мы подпишем меморандум, мы сможем двигаться дальше», - сказала она.

Также Гонтарева сообщила, что подписание меморандума с Международным валютным фондом произойдет в ближайшее время.

«Вчера я получила финальную версию меморандума от МВФ», - сообщила глава НБУ журналистам.

По ее словам, если документ будет подписан сегодня – совет директоров МВФ может собраться для рассмотрения украинского вопроса 19 марта, если позже – то и совет будет позже.

«Две недели нужно между подписанием и советом», - пояснила она.