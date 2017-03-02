Глава НБУ обещает предупредить о своей отставке за месяц

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева обещает предупредить о своей отставке за месяц до этого.

"Официально Национальный банк за месяц подаст уведомление. Мы такое уведомление не делали, и все правление НБУ работает по прежнему очень плотному графику", - сказала она.

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При этом Гонтарева подтвердила, что текущий меморандум с МВФ может стать последним меморандумом с ее подписью как главы НБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили, что после более 2,5 лет работы в Нацбанке его председатель Валерия Гонтарева приняла решение уйти в отставку. Впоследствии сообщение было опровергнуто заявлением пресс-службы регулятора.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка Гонтаревой сложить с себя полномочия главы Нацбанка. Несмотря на требования парламентской оппозиции, периодических митингов вкладчиков и проблемных заемщиков, конфликтов с владельцами банков, президент Петр Порошенко не решался подать представление на снятие Валерии Гонтаревой. В этот раз, скорее всего, глава государства удовлетворит просьбу главы регулятора.