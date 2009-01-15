Межбанк: доллар открылся снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,5300/8,7600, цены на российскую валюту упали – 0,2620/0,2700, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2200/11,5530. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали - 1,3170/1,3172 (среду - 1,3314/1,3316).