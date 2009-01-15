В банках Киева купля-продажа доллара составляет 8,48/8,89 грн.

Сегодня курс покупки-продажи доллара в коммерческих банках столицы составляет в среднем 8,48/8,89 грн., евро – 11,17/11,94 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,50/8,90 грн., евро – 11,05/11,80 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 8,60/8,90 грн., евро – 11,20/11,80 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 8,65/8,85 грн., евро – 11,33/11,73 грн.;

«Хрещатик» (главный офис): доллар США – 8,40/8,90 грн., евро – 10,50/12,00 грн.;

«Родовид банк»: доллар США – 8,09/8,99 грн., евро – 11,49/11,99 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 8,60/8,80 грн., евро – 11,40/12,00 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,50/8,90 грн., евро – 11,20/12,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн./долл. США, относительно евро понизился до 1014.3210 грн.