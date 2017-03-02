Глава НБУ подсчитала, на сколько снизится ВВП в случае продолжения блокады

Продолжение транспортной блокады на Донбассе может ухудшить ожидаемый показатель роста реального ВВП Украины.

Об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе брифинга в НБУ.

По ее словам, продолжение блокады до конца года может ухудшить прогнозируемый показатель роста реального ВВП на 1,3 п.п. до 1,5% на конец текущего года.

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Также глава НБУ отметила, что продолжение блокады может понизить экспорт металлургической продукции и одновременно повысить импорт энергетического угля, что окажет негативное влияние на платежный баланс Украины.

"По нашим оценкам, в результате сальдо текущего счета может ухудшиться приблизительно на 2 миллиарда долларов", - сказала Гонтарева.

При этом глава НБУ отметила, что прекращение блокады в ближайшее время позволит избежать существенных последствий для экономики и платёжного баланса страны.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО принял предложенный Службой безопасности Украины порядок перемещения товаров через линию разграничения и в течение суток доработает перечень товаров, разрешенных к перемещению. Принятое правительством решение, в частности, предполагает определение правового режима перемещения товаров, включая гуманитарную помощь, и запрещает перемещение любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств как гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергетической отраслей.

Угольная блокада уже привела к полной остановке поставок угля, который добывается на неподконтрольной территории, но для работы предприятий, которые зарегистрированы в Украине и платят налоговые отчисления в украинский бюджет, а это предприятия металлургии, энергетики и угледобывающей отрасли.

По подсчетам объединения предприятий "Укрметаллургпром", прямые потери от угольной блокады составят по итогам года порядка 3,5 миллиарда долларов. Кроме того, блокада вынуждает закупать уголь за валюту на внешних рынках. Наиболее очевидным является рынок России. Однако закупка российского угля не представляется возможной как по политическим причинам, поскольку Россия ведет войну против Украины, так и по экономическим.