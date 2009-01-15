Стельмах ушел в отпуск

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ с сегодняшнего дня находится в отпуске. Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК.

Он не уточнил сколько времени В.СТЕЛЬМАХ будет находиться в отпуске, однако объяснил, что отпуск связан с 70-летним юбилеем председателя Нацбанка, который тот будет отмечать 18 января.

С.КРУГЛИК также сообщил, что исполняет обязанности главы правления НБУ его первый заместитель Анатолий ШАПОВАЛОВ.

Справка УНИАН. В.Стельмах родился 18 января 1939 г. в селе Олександривка, Великописаревского района, Сумской обл.

Возглавляет НБУ с 14 декабря 2004 г.