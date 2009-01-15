Стельмах ушел в отпуск…

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ с сегодняшнего дня находится в отпуске. Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК.

Он не уточнил, сколько времени В.СТЕЛЬМАХ будет находиться в отпуске, однако объяснил, что отпуск связан с 70-летним юбилеем председателя Нацбанка, который тот будет отмечать 18 января.

С.КРУГЛИК также сообщил, что исполняет обязанности главы правления НБУ его первый заместитель Анатолий ШАПОВАЛОВ.

Отметим, В.СТЕЛЬМАХ родился 18 января 1939 г. в селе Олександровка, Великописаревского района, Сумской области. Возглавляет НБУ с 14 декабря 2004 г.

Между тем, сегодня Верховная Рада приняла постановление о внесении изменений в постановление «Об образовании временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса».

“За” проголосовали 372 народных депутата из 442 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением предполагается обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу необходимости внесения им представления об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Нацбанка и предложения новой кандидатуры на эту должность.

Также постановлением предусмотрено продлить на 6 месяцев работу ВСК ВР по вопросам проверки деятельности НБУ в период финансового кризиса.

Как пояснил председатель ВСК, народный депутат Юрий ПОЛУНЕЕВ (фракция БЮТ), продление срока работы комиссии необходимо для того, чтобы был действенный контроль над деятельностью НБУ.

По словам Ю.ПОЛУНЕЕВА, «мы должны сделать предупреждение Президенту Украины», что он несет ответственность за стабильность национальной валюты.

Как сказал депутат, если Президент не отреагирует на необходимость увольнения руководства НБУ, тогда ВР должна потребовать «отчета Президента перед парламентом» относительно денежно-кредитной политики.

Напомним, 26 декабря Верховная Рада приняла постановление, в котором выразила недоверие председателю и правлению Национального банка Украины.

Парламент признал работу НБУ в период финансового кризиса таковой, которая не обеспечила стабильность национальной денежной единицы. Также ВР признала процедуру рефинансирования, которая осуществлялась Нацбанком на протяжении октября-декабря 2008 года, непрозрачной, предвзятой в интересах отдельных финансовых структур, имеющей признаки коррупции и приведшей к масштабной и резкой дестабилизации национальной валюты и инфляции.

Парламент также обратился с требованием к Президенту Украины безотлагательно внести представление об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, а также внести на рассмотрение ВР кандидатуру на эту должность.

Кроме того, Верховная Рада поручила Счетной палате проверить обоснованность и обеспеченность предоставленных НБУ объемов рефинансирования на протяжении октября-декабря 2008 года.

Парламент обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить все материалы, касающиеся этого вопроса, и, соответственно, отреагировать на них.