Международные резервы Украины выросли до $15,5 миллиарда

Международные резервы Украины на конец февраля выросли до 15,5 миллиарда долларов с 15,4 миллиарда долларов на конец января.

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Об этом сообщила сегодня журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

"На конец февраля наши резервы - 15,5 миллиарда долларов", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в январе сократились на 0,6% - до 15,445 миллиарда долларов по состоянию на 1 февраля 2017 года.

В 2016 году Национальный банк пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,6 миллиарда долларов.