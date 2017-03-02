Международные резервы Украины выросли до $15,5 миллиарда
16:14, 02 марта 2017Финансы
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За февраль резервы выросли на $100 миллионов до $15,5 миллиарда.
Иллюстрация REUTERS
Международные резервы Украины на конец февраля выросли до 15,5 миллиарда долларов с 15,4 миллиарда долларов на конец января.
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Об этом сообщила сегодня журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.
"На конец февраля наши резервы - 15,5 миллиарда долларов", - сказала она.
Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в январе сократились на 0,6% - до 15,445 миллиарда долларов по состоянию на 1 февраля 2017 года.
В 2016 году Национальный банк пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,6 миллиарда долларов.
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